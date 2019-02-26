شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل وجرح العشرات من مليشيا الحوثي بغارات جوية في صعدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:07 صباحًا, 26 فبراير 2019 م المناطق - واس قُتل العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وجرح آخرون بغارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم شمال شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكر موقع / سبتمبر نت / الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المقاتلات استهدفت بعدد من الغارات، منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكرًا تدريبيًا تابعًا للمليشيا، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شمال شرقي محافظة صعدة.

وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أحرزت الليلة الماضية تقدمًا كبيرًا في مديرية كتاف البقع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وجرح العشرات من مليشيا الحوثي بغارات جوية في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.