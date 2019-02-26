شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السوداني يصدر 4 أوامر طوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مساء أمس، 4 أوامر طوارئ جديدة تحظر التجمع والتجمهر والإضراب، وجاءت القرارات إثر تظاهرات تحدت حالة الطوارئ المعلنة وخرجت عدة تظاهرات يوم أمس الإثنين.

» 4 أوامر

وجاء الأمر الأول من الرئيس السوداني، بحظر التجمعات والاحتجاجات والإضرابات.

وفيما يخص الأمر الثاني، قرر البشير تحديد ضوابط خروج الأموال والذهب عبر منافذ السودان.

وتعلق الأمر الثالث بوضع ضوابط لتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

ويخص الأمر الرابع حظر توزيع وتخزين وبيع المحروقات والسلع خارج القنوات الرسمية.

ومساء الجمعة الماضي فرض الرئيس السوداني حالة الطوارئ في عموم البلاد وأجرى تغييرات حكومية واسعة على إثرها.

» تحدي الطوارئ

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وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، أمس، على مئات المحتجين الذين تظاهروا بالخرطوم.

وهتف مئات المتظاهرين الذين تجمعوا وسط الخرطوم الاثنين «حرية، سلام، عدالة».

ودعا تجمع المهنيين السودانيين الذي ينظم الاحتجاجات، أمس إلى «التظاهر لتحدي حالة الطوارئ».

» ولاة عسكريون

وكانت التظاهرات بدأت في 19 ديسمبر رفضا لرفع الحكومة سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، وسرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات تخللتها مواجهات دامية ضد نظام البشير الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود.

ووقف البشير الذي تولى السلطة في انقلاب عام 1989 أمام الكاميرات لالتقاط صورة له مع نائبه الأول الجديد عوض محمد أحمد بن عوف وحكام الولايات الجدد وكانوا يرتدون جميعا الزي العسكري بعد أداء اليمين الدستورية في القصر الرئاسي.

وتصاعدت الاحتجاجات في الخرطوم منذ إعلان حالة الطوارئ وجرى اعتقال متظاهرين الأحد في مناطق مختلفة من البلاد.