القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الثلاثاء 2019.2.26 03:51 صباحا بتوقيت أبوظبي 32 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> أكد نائب رئيس وزراء السودان السابق مبارك الفاضل المهدي أن السودان يمر بكارثة اقتصادية تحتاج إلى ترتيبات انتقالية جديدة. فيديوهات من نفس الصفحة نائب رئيس وزراء السودان السابق: نواجه كارثة اقتصادية ولابد من ترتيبات انتقالية لوضع جديد وزير التسامح بالإمارات يكرم شيخ الأزهر الشريف بالقاهرة الملك سلمان في القمة العربية الأوروبية: الحوثيون يتحملون مسؤولية الوضع القائم في اليمن السيسي في القمة العربية الأوروبية: الإرهاب يستشري في العالم كالوباء فيديوهات جديدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس وزراء السودان السابق: نواجه كارثة اقتصادية ولابد من ترتيبات انتقالية لوضع جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.