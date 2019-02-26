وزير التسامح بالإمارات يكرم شيخ الأزهر الشريف بالقاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كرّم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، صباح الإثنين، بمقر المشيخة في القاهرة.

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