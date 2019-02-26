الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في معاقل الحوثيين بصعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحرزت قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران التحالف العربي، تقدماً كبيراً في مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لمليشيا الحوثي الانقلابية، شمالي البلاد.



وقال قائد محور آزال العسكري، العميد ياسر الحارثي، إن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية واسعة، تمكنت خلالها من تحرير الجبال "السود" وتلة "الخزان" وما تبقى من قرى "آل معيض" والخط "الإسفلتي الدولي" وقرية "سحار الشام" غرب باقم.

وأضاف أن العملية انطلقت من عدة محاور تمهيداً للسيطرة على مركز مديرية باقم التي صارت على مدى مدفعية الجيش، فيما أسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً واغتنام آليات عسكرية خفيفة ومتوسطة.

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وتخوض قوات الجيش اليمني معارك واسعة في خمس جبهات داخل محافظة صعدة، وبإسناد مكثف من التحالف العربي ضمن عملية قطع رأس الأفعى.

كان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية نقلاً عن قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة قال الأحد "إن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من تحرير وادي آل بوجبارة، وصولاً إلى القرى المجاورة والمحيطة بمركز مديرية كتاف".