انت الان تتابع ماي: عازمة على الخروج من «بريكست» دون إعادة التفاوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أنها مصممة على تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في الوقت المحدد، وذلك قبيل المحادثات المزمعة مع الاتحاد الأوروبي حول مسألة الحدود الإيرلندية، موضحة أنها ستعود إلى بروكسل بتفويض جديد وأفكار جديدة وتصميم متجدد، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض بشأن اتفاقية الانسحاب، ولن يكون هناك اتفاق انسحاب من دون "باك ستوب"، لافتة إلى أننا نسعى للتعامل مع هذا الموضوع الذي أثاره البرلمان، للتأكد من أن دعم إيرلندا الشمالية لا يمكن أن يكون لأجل غير مسمى.

كان مجلس العموم قد وافق على إعادة التفاوض بشأن الترتيبات الخاصة بالحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد أو ما يعرف بـ"باك ستوب".ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي 29 مارس المقبل، عندما تنتهي المهلة الزمنية التي تبلغ عامين لمفاوضات الانسحاب المفروضة

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