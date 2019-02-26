شاهد.. مكافحة التطرف السعودية تحذر من الوقوع ضحية في الحرب الإعلامية

أطلقت الإدارة العامة لمكافحة التطرف التابعة لرئاسة أمن الدولة في السعودية تحذيراً للمواطنين السعودية من الوقوع ضحايا الحرب الإعلامية والمزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي .

وحثت مكافحة التطرف على التوقف عن تداول المواد السلبية عن المجتمع حتى ولو على سبيل التسلية، والحرص على نشر الرسائل الإيجابية التي تنقل الصورة الحقيقية لمجتمعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الإدارة أن رسم صورة نمطية سلبية عن أي مجتمع أحد الأساليب الإعلامية التي ينتهجها الأعداء، وفقاً لصحيفة رؤى السعودية.

وأشارت إلى أنه من المحزن أن يقوم بعض أفراد المجتمع المستهدف بتداول تلك الرسائل بحجة التسلية، غير مدركين للأبعاد الخفية وراء تلك الحملات الإعلامية المغرضة؛ داعيةً إلى التوقف عن تداولها حتى لا يكونوا أداة للعدو.

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واستعانت الإدارة بفيديوجرافيك لشخص يستخدم وسائل التواصل للتسلية، فينشر صوراً لتعذيب حيوانات والسخرية من الوافدين وتهميش دور المرأة، ومن ثم يتم تناقل تلك المواد في أنحاء العالم، وتترسم لدى الخارج صورة سلبية عن المجتمع السعودي بسبب ذلك، مشددةً على ضرورة عدم السماح لأمثال ذلك الشخص بتشويه صورة المجتمع.

يشار إلى أن مفهوم الحرب الإعلاميّة الحرب الإعلاميّة هي عبارة عن بث الأفكار، والإشاعات، والمعلومات الخاطئة والمغلوطة وغير السويّة بين الناس من خلال الفضائيات، والإذاعات، والإنترنت، والجرائد بهدف تغيير وجهات النظر وتسييرها باتجاه ما هو مطلوب منها، وتحقيق التضليل الإعلامي، والتلاعب بالرأي، والوعي العام، وسلوك المواطنين.

وتعدّ الحرب الإعلاميّة من أخطر أنواع الحروب نظراً لتأثيرها في نفسيّة متلقي المعلومة وعمل غسيل دماغ لما يؤمن ويقتنع به مما يجعله يغيّر الواقع اتباعاً لما تلقى وترسّخ في عقله، كما أنّها تعدّ حرباً باردة لا يمكن التنبؤ بنتائجها ونهايتها.

وفي بعض الحالات لا يمكن معرفة المسؤول عنها، كما تأتي الحرب الإعلاميّة مرافقة لبقية أنواع الحروب سواء كانت عسكريّة، أم اقتصاديّة، أم سياسيّة، وقد تكون في حالة السلم بهدف فساد عقول الشباب والأمة، ونشر الفوضى والإرباك بين صفوفهم.