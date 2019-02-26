شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وجرح العشرات من مليشيا الحوثي بغارات جوية شمال شرقي صعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (صعدة)

قُتل العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وجرح آخرون بغارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم شمال شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكر موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المقاتلات استهدفت بعدد من الغارات، منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكرًا تدريبياً تابعاً للمليشيا، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شمال شرقي محافظة صعدة.

وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أحرزت الليلة الماضية تقدماً كبيراً في مديرية كتاف البقع.