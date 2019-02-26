شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الحسينى: محلية البرلمان تنظم لجان استماع لوقف خطر الكلاب الضالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب ،إن لجنة الإدارة المحلية ستعقد لجان استماع بداية من الأسبوع المقبل حول انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع للسماع إلى كل الأطراف من خلال حوار مفتوح كيفية التعامل مع هذا الملف الذى أصبح خطر يهدد أبناء الشعب المصرى فى الشوارع.

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وأضاف الحسينى فى تصريح لـ" الخليج 365 " أن بعد الحادث الآليم الذ وقع فى "مدينتى " وتعرض طفل لإصابة شديدة يتطلف وقفة جادة من الجميه للحفاظ على المواطن المصرى من إرهاب الكلاب الضالة فى الشوارع بما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تنفيذ التوصيات التى ستصدرها لجنة الإدارة المحلية فى هذا الشأن بصورة عاجلة خاصة وأنه سيكون هناك توافق عليها نتيجة للجان الاستماع وسماع وجهة نظر جميع الأطراف.