شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جون طلعت: نتابع مع كل الجهات تنفيذ مبادرة "وظيفة تك" لوزارة الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع عن قرب مع وزارة الاتصالات تنفيذ مبادرة "وظيفة تك" بعد توقيع مبادرة مع وزارة التضامن لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأضاف طلعت فى تصريح لـ"الخليج 365" أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقدت اجتماع مع المهندس سامح الملاح رئيس شركة تيلكوم واحة، لبحث آليات تدريب العمالة وتأهيلهم لسوق العمل بما يضمن تصدير نماذج قادرة على العمل.

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وشدد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان على ضرورة تكاتف الجميع بما يضمن نجاح تلك المبادرة خاصة فى تصدير عمالة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشيدا بجعل وزارة الاتصالات الدورات التدريبية بالتقسيط بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعى معتبرا ذلك تيسير على شباب الخريجين، حيث أن سداد الاقساط يتم بعد الالتحاق بوظيفة ومن أول راتب.