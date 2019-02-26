بومبيو: العقوبات الأميركية تستهدف قادة النظام في إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "العقوبات التي تفرضها واشنطن تستهدف قادة النظام الإيراني والمؤسسات التابعة لها التي تنتهك حقوق الإنسان في إيران"، مؤكداً أن "واشنطن فرضت بالفعل العديد من العقوبات على مؤسسات النظام، بما فيها أجنحة الحرس الثوري والمؤسسات القيادية للنظا".
وشدد على أن "أميركا تريد تنفيذ هذه العقوبات بطريقة لا تضر بالناس العاديين في إيران"، مشيراً إلى أنه "بالدرجة الأولى يجب على قادة النظام الإيراني أن يدافعوا عن حقوق الإنسان لشعوبهم، وإن هذا يزعجه، وكذلك مئات الملايين من الأميركيين عندما يرون أن قادة إيران لا يصونون حقوق شعبهم".
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