جون بولتون: تصرفات نيكولاس مادورو لن تمر دون عقاب

لفت مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إلى أن "تصرفات الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو لن تمر دون عقاب، الولايات المتحدة اتخذت إجراء ضد محافظي الحدود الفنزويلية الذين ساهموا بمنع دخول المساعدات الإنسانية الدولية اللازمة، وانخرطوا في فساد مستشر"، مؤكدا دعم بلاده لزعيم المعارضة خوان غوايدو.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تقف مع الرئيس الشرعي للشعب الفنزويلي خوان غوايدو، الذي أظهر قيادة حازمة لإنهاء المعاناة في فنزويلا ووضع حدا لفساد ووحشية نظام مادورو"، معرباً عن "شكره للرئيس الكولومبي إيفان دوكي على استمرار قيادته في معالجة الأزمة الإقليمية".