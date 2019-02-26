وزير مغربي حمل الجزائر مسؤولية تردي أوضاع الصحراويين بالمخيمات

حمّل وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، الجزائر "مسؤولية تردي أوضاع الصحراويين بمخيمات تندوف والتلاعب بالمساعدات الإنسانية الدولية الموجهة إلى فائدة الساكنين"، مشيراً إلى أن "الجزائر متواطئة مع جبهة "البوليساريو" في الموضوع".

ولفت إلى أن "الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع في هذه المخيمات والمعاناة اليومية لساكنيها، خصوصا ما يتعلق بتسجيلهم وفقا لولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، موضحاً أنه "إذا كان ساكنو الصحراء المغربية يتمتعون بطفرة إنمائية ومناخ الديمقراطية، فإن مواطنينا المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر يعانون يوميا من الإذلال والحرمان من الحقوق الأساسية وانتهاك حرياتهم".

وذكر بـ"التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف من طرف المسؤولين الجزائريين والبوليساريو".