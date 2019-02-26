هدد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري بـ"إغلاق مضيق هرمز، إذا ما تم تخفيض صادرات إيران النفطية إلى الصفر"، مشيراً إلى أن "ما دام نفطنا يخرج من مضيق هرمز وناقلاتنا لا تتعرض إلى مضايقات، فإن ذلك لن يحدث".
ولفت إلى "انهم يريدون أن يوقفوا تصدير نفطنا وأن يمنعوا سفننا، أي منطق هذا؟ إذا ما أرادوا فسيرون حينها هل سيحدث هذا أم لا؟".
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري: لن نسمح بمرور شحنات النفط من مضيق هرمز بحال منعنا من تصدير نفطنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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