ألمح مسؤول عسكري إسرائيلي عبر صحيفة "إندبندنت عربية" أن "اسرائيل ستلجأ إلى استخدام أسلحة غير اعتيادية ضد "حزب الله" فيما لو هاجم الأخير إسرائيل"، معرباً عن "ارتياحه من قرار بريطانيا إدراج الحزب بشقيه العسكري والسياسي على لائحة الإرهاب".
وذكر أن "تل أبيب تراقب الحزب عن كثب، ولن تتوانى عن ضربه إذا ما تجرأ وهاجم إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي يملك تقنيات وأسلحة غير اعتيادية من شأنها إلحاق ضرر غير مسبوق وغير متوقع بالحزب والبنية التحتية اللبنانية التي تحتضن الحزب، خاصة في الضاحية الجنوبية وبعض مناطق الجنوب اللبناني".
ورفض "الإفصاح عن ماهية هذه الأسلحة وما إذا كانت تقليدية أو غير تقليدية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول اسرائيلي: قد نلجأ لاستخدام أسلحة غير اعتيادية ضد حزب الله بحال هاجمنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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