من التخطيط للتنفيذ.. رحلة سقوط المتهمين بالسطو المسلح على مجوهرات "الطويل" بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن تفاصيل حادث السطو المسلح الذي استهدف محل مجوهرات "الطويل" بشارع الجيش في منطقة حدائق الأهرام منتصف شهر فبراير الجاري.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي إن رجل وسيدة ترددا على المحل في وقت سابق لارتكاب الحادث، وتظاهرا بأنهما حضرا لشراء مشغولات ذهبية، وانتهزا فرصة تواجدهما في رصد الكاميرات وعدد العاملين فضلا عن حالة الشارع، وأنهما استعانا بآخرين أرباب سوابق بعضهم مطلوب ضبطهم على ذمة قضايا اتجار في المخدرات بإحدى محافظات الصعيد.

أضافت المصادر أن 4 ملثمين مدججين بأسلحة نارية --كما أظهرت الكاميرات- قاموا بالسطو على المحل، واستولوا على كميات كبيرة من المشغولات الذهبية تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين جنيه، وتسببوا في إصابة نجل مالك المحل "ياسر" بطلق ناري بالبطن، نُثقل على إثره لمستشفى خاص بأكتوبر.

أوضحت المصادر أن المتهمين غادروا موقع الحادث مستقلين سيارة تاكسي وآخرين سيارة ملاكي، وهربوا عبر الطريق الدائري ومنه إلى منطقة اللبيني.

Advertisements

وشكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فريق بحث على أعلى مستوى بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة يترأسه نائب المدير اللواء محمد الألفي، وبمشاركة العميد أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث قطاع الغرب وبمشاركة ضباط مباحث الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير ومعاونيه الرائد فريد معاذ والنقيب مصطفى لاشين والنقيب محمد سعودي.

حسب المصادر، راجع رجال المباحث محتوى كاميرات المراقبة بطول الشارع وصولا إلى مكان توقف السيارتين لاسيما التي الستقلها الجناة، وجاءت المرحلة الثانية من خطة البحث بتكثيف التحريات عبر عناصر الشرطة السرية حتى تم التوصل إلى هوية السائق الذي كان طرف الخيط لتحديد باقي المتهمين.

وأكدت المصادر -التي رفضت نشر اسمها- أن مأموريات استهدفت أماكن اختباء المتهمين -رافضين الإفصاح عنها بالتفصيل- أسفرت عن ضبط 6 منهم "رجال" وأرشدوا عن السلاح المستخدم وجزء من المشغولات الذهبية المسروقة بنحو 3 كيلو جرامات، كانوا قد نقلوها إلى مسقط رأسهم بالصعيد، حسب قولهم.