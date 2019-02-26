رئيس البرلمان يصل إلى الأقصر للمشاركة في مؤتمر "الاتحاد البرلماني الدولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:
استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء أمس الاثنين، في مطار الأقصر الدولي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.
ومن المقرر أن يشارك عبدالعال في جلسات المؤتمر الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تستضيفها الأقصر في الفترة من 26 وحتى 28 من شهر فبراير الجاري.
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