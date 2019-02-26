"عملوا نفسهم زباين".. مفاجأة في السطو على محل ذهب بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول عن تفاصيل جديدة في حادث السطو المسلح على محل مجوهرات "الطويل" منتصف الشهر الجاري بشارع الجيش في منطقة حدائق الأهرام.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن رجل وسيدة ترددا في وقت سابق على المحل بزعم شراء مشغولات ذهبية إلا أن هدفهم الرئيسي كان إجراء معاينة دقيقة للمحل: "عملوا رفع للمكان وعاينوا الشارع"، موضحا أنهما استعانا بعدد من أصدقائهم وأقاربهم من مسقط رأسهم بمحافظة سوهاج لتنفيذ الحادث.

وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة أن عدد المقبوض عليهم في الحادث وصل لـ6 متهمين "رجال"، مشيرا إلى أنه جارٍ ضبط ربة منزل متورطة في الحادث أيضا، تم تحديد مكان اختبائها تمهيدا لضبطها.

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وأوضح المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن قوات الأمن نجحت في إعادة مشغولات ذهبية وزنت 3 كيلو جرام ذهب والسلاح المستخدم في تنفيذ الواقعة (2 بندقية آلية - 2 طبنجة).

وسطا 4 ملثمين مدججين بالأسلحة النارية "بندقية آلي، طبنجة" على محل موهرات بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، واستولوا على كميات كبيرة من المشغولات الذهبية تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين جنيه، وتسببوا في إصابة نجل مالك المحل بطلق ناري بالبطن.

وشكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فريق بحث على أعلى مستوى بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة يترأسه نائب المدير اللواء محمد الألفي، وبمشاركة العميد أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث قطاع الغرب وبمشاركة ضباط مباحث الهرم بقيادة المقدم محمد الصغير ومعاونيه الرائد فريد معاذ والنقيب مصطفى لاشين والنقيب محمد سعودي.