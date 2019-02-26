محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365 قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إنه يسعى إلى نقل تجربة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإصلاح إلى لبنان، فيما صرح وزير الخارجية سامح شكري بأن قطر لم تظهر أي استعدادا لتغيير منهجها، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كوريا الشمالية يمكنها أن تصبح قوة عظمى.

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كانت هذه تفاصيل خبر أهم التصريحات في 24 ساعة: نسعى لنقل تجربة السيسي إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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