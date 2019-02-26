الحكم في استئناف مهندس ووالده على حكم حبسهما لخطفهما طفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حكمها في استئناف مهندس ووالده وعمه، و7 أشخاص آخرين، على حكم حبسهم 4 سنوات بتهمة خطف طفل من أتوبيس المدرسة وتهريبه لتركيا.

كان بلاغًا ورد لقسم شرطة أول مدينة نصر من المواطنة "عندليب.م.ح"، مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال انتظارها عودة ابنها "آسر.أ.ن"، 4 سنوات، من مدرسته بدائرة القسم برفقتها وشقيقتها أمام سكنها، قام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ودراجتين ناريتين، بقطع الطريق أمام أتوبيس مدرسة نجلها، مستخدمين أسلحة بيضاء، وعصى خشبية واستعرضوا القوة، وإحداث حالة من الرعب والفزع، وقاموا بخطف نجلها وفروا هاربين، واتهمت المُبلغة طليقها "أحمد.ن.ب" 36 سنة، ومقيم بدائرة قسم مصر الجديدة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

تم تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان خطف طفل من أتوبيس مدرسة أمام أهله، وأشيع بين المواطنين بمطالبة الخاطفين لفدية مالية مقابل إطلاق سراحه، مما أدى إلى إحجام بعض الأسر عن ذهاب أبنائهم إلى المدرسة.

تم تشكيل فريق برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين من خلال الفحص صحة الواقعة، وسابقة حصول المُبلغة على حكم قضائي من محكمة الأسرة بإثبات حضانتها لابنها مع عدم تعرض طليقها لها.

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كما أسفرت تحريات فريق البحث عن أن مرتكب الواقعة، طليق المُبلغة بالاشتراك مع 12 شخص آخرين، وهم كل من والد طليق المبلغة "نبيل .ب.أ"، 64 سنة، بالمعاش، شقيقة طليق المبلغة نورهان، 32 سنة، ربة منزل ومقيمان بدائرة القسم، خال "طليق المبلغة طارق ح.م، 65 سنه صاحب مصنع ملابس، ابن خال طليق المبلغة أحمد.ط، 28 سنه موظف، ابن خال طليق المبلغة "عمرو .ط"، 23 سنة طبيب مقيم بدائرة قسم الوايلي، "بيتر .م.م"، 37 سنة مقيم بدائرة قسم الزيتون، "رجائي.ع.أ" 34 سنه مدرب كمال أجسام مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، والمحكوم عليه فى قضية ضرب بقسم الزيتون بالحبس 3 أشهر، "خالد .ع.ج" 27 سنة، و"محمد .ع.ج" 21 سنة حاصلين على دبلوم ومقيم بدائرة قسم المرج، "السيد.ج.م"، 51 سنة سائق ومقيم بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية، و"إبراهيم .م.س"، 25 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم الظاهر، و"أشرف.س.م" 26 سنة بائع ومقيم بدائرة قسم الشرابية.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ومأموريات أسفرت عن ضبط مرتكبي الواقعة عدا السادس، وطليق المذكورة الذي تبين سفره وبرفقته ابنه إلى إحدى الدول الأجنبية في اليوم التالي لارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع طليق المُبلغة، حيث قام طليقها بالاتفاق مع الأول حتى السابع على ارتكاب الواقعة، ورصد المتهمين من الثانية حتى الخامس، لتحركات الطفل واستعانوا بالمتهمين من السابع حتى الأخير، لتنفيذ مخططهم بمقابل مبلغ 18 ألف جنيه.

وتوجهوا إلى محل الواقعة بالسيارة قيادة وملك الأول، وبرفقته طليق الزوجة والمتهمة الثانية، وفور مشاهدتهم قدوم الأتوبيس، اعترض طريقه المتهمين من السابع حتى الأخير مستقلين الدراجتين الناريتين قيادة وملك الحادي والثاني عشر؛ وأشهروا الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية، وقاموا بخطف الطفل ولاذوا بالفرار.

كما أرشدوا عن السيارة والدراجتين الناريتين، و3 سلاح أبيض "مطواة"، و2 عصا خشبية "شومة" المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.