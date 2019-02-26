حول العالم في 24 ساعة: استقالة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد العالم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، استقالة وزير خارجية إيران جواد ظريف، وكشف جاريد كوشنر عن أبرز مبادئ "صفقة القرن"، وحظر البشير للتظاهر في السودان.

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