المغرب /ضبط زوجة قيادي بالعدالة والتنمية في حضن خليلها بمنزل الزوجية

تورطت زوجة قيادي محلي بحزب العدالة والتنمية بفاس في فضيحة خيانة، بعدما ضبطها زوجها على سريره بين أحضان شاب آخر بمنطقة عين الشقف القريبة من العاصمة العلمية فاس.

وحسب مصادر اعلامية مغربية ، فإن الزوج كان قد بدأ يرتاب في تصرفات زوجته وأم أبنائه الثلاثة مما دفعه إلى العودة بشكل مفاجئ إلى منزله ليكتشف الواقعة الصادمة.

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وأضافت مصادرنا أن الخليل حاول أن يقفز من نافذة المنزل عندما اقتحم الزوج الهائج المكان لكنه فشل في ذلك ليدخل في اشتباك معه أصيب خلاله بعدة جروح.

وأكدت ذات المصادر أن العشيق ينحذر من مدينة مكناس، وقصد الإقتراب من عشيقته المتزوجة، اكترى منزلا بالقرب من سكنها، بعدما تعرفا على بعضهما بالصدفة فقط لتتطور علاقتها بشكل سريع إلى أن انتهت بلقاءات في منزل الزوجية.

هذا، وقد تدخلت السلطات المحلية بمعية رجال الدرك الملكي ببنسودة، الذين حضور فور إخطارهم بالحادث، حيث تجمهر العشرات من سكان الحي الذين استنكروا ما وقع، في وقت حاول بعض الشبان الاعتداء على عاشق الزوجة “الخائنة” بعد خروجه من البيت مصفد اليدين.