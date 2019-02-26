وافقت الأكاديمية الجهوية، لوزارة التربية والتعليم، بجهة الحسيمة، على إعادة المعتقل السابق على خلفية حراك الريف، كريم أحمجيق، إلى وظيفته في قطاع التعليم.
وحسب ما كشف عنه المعتقل السابق، ابن عم المعتقل نبيل أحمجيق، المدان بـ20 سنة سجنا نافذا، على خلفية حراك الريف أيضا، أن الوزارة وافقت على إعادته إلى وظيفته، التي كان يمارسها قبل دخوله إلى السجن.
وكان يشتغل كريم أحمجيق كأستاذ للغة الأمازيغية، قبل أن يتم اعتقاله بسبب مشاركته في الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف، قبل سنتين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة أمزازي تعيد أستاذ اللغة الأمازيغية إلى عمله بعد إدانته بالمشاركة في حراك الريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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