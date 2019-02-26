عاجل.. النيران تلتهم حافلة في البيضاء ومستشفى الحسني يعجز عن استقبال عدد المصابين

مرة أخرى، شبت النيران في حفل للنقل العمومي في مدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الاثنين، مما أدى إلى إصابة العشرات من الركاب.

وحسب ما كشفته مصادر من عين المكان، فإن الحافلة التي اندلعت فيها النيران، هي الحافلة رقم 50، الرابطة بين وسط المدينة، وحي الرحمة.

وأضافت مصادر الموقع، أن عدد المصابين يقدر بالعشرات، مما جعل مستعجلات مستشفى الحي الحسني غير قادرة على استيعاب العدد.