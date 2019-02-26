عامل آسفي يثير الجدل.. دشن مقهى خاصة وسط جدل “الأراضي السلالية”

أقدم عامل مدينة آسفي، نهاية الأسبوع الماضي، لحسين شينان على تدشين مقهى خاصة شمال المدينة بمنطقة “سيدي بوزيد” برفقة عددٍ من المنتخبين، وعمدة المدينة عبد الجليل لبداوي، ورئيس المجلس الإقليمي، عبد الله كريم.

وجاء تدشين عامل الاقليم للمقهى الخاصة، في الوقت الذي تعثرت فيه جل الأوراش الكبرى، كتهيئة “كورنيش المدينة” ومشروع “برج الناظور” والمداخيل الطريقية للمدينة التي صرفت لها زهاء 900 مليون سنتيم كدراسات فقط والعديد من المشاريع التنوية والسياحية الأخرى التي صرفت لها هي ايضا ملايين الدراهم.

وكشفت معطيات ذات صلة، أن زيارة عامل آسفي لمنطقة سيدي بوزيد، اثارت حفيظة “السلاليين” في المنطقة والتي تعود أغلب الأراضي لملكيتهم بينما تم تفويت جزء منها لصالح الأملاك المخزنية ومجموعة “العمران” و”بلدية آسفي” ضمنها المقهى التي تدشنها العامل، وهي عبارة عن قطعة أرضية يتم تدبيرها من طرف “الخواص” لاستغلالها في مشروع “ربحي”.

سلاليو المنطقة أسروّا لـ”اليوم24″ أنهم كانوا يترقبون زيارة عامل آسفي، بغية إيجاد حل لملفهم المطلبي المتعلق بنزع أراضيهم لصالح “العمران” وبلدية آسفي” حيث ذكروا أنهم لم يستفيدوا بعد من اثمنة البيع المتنازع عليها مع مؤسسة “العمران”.