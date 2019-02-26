تعرف على ممثلة المغرب في ملكة جمال المحجبات.. وهكذا كانت أجواء “الكاستيغ” – فيديو

اختارت مسابقة ملكة جمال المحجبات العرب، أمس الأحد، الشابة دنيا الخلداوي، لتمثيل المغرب في الدور النهائي من المسابقة، الذي سيقام في القاهرة.

وكشفت دنيا الخلداوي أنها تبلغ من العمر 27 سنة، وهي ابنة الدارالبيضاء، ومتخصصة في الترويض الطبي، والوخز بالإبر، والتجميل الجراحي، كما وجهت رسالة إلى جميع المحجبات للتمسك بحجابهن.

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وصرحت رئيسة مهرجان ملكة جمال المحجبات العرب، نهى حمدي، أن الفتيات اللائي مررن أمام لجنة التحكيم، أظهرن توفرهن على مستوى ثقافي جيد.

زكي بوملال، مصمم أزياء مختص في أزياء المحجبات، وهو عضو لجنة التحكيم، أبرز أن الحجاب لا يمنع المحجبات في التواجد في ميادين عدة.

يذكر أن الحاصلة على لقب ملكة جمال إفريقيا، والشرق الأوسط للمحجبات السنة الماضية، هي المغربية نسرين الكتاني.