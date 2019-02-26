أخاء الناصرة يحقق فوزا خارجيا هاما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق أخاء الناصرة فوزا خارجيا هاما على هبوعيل بيتح تيكفا بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد "هوشفاة" في بيتح تيكفا، وسط حضور العشرات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف من الناصرة بهدف أحرزه اللاعب علي كنانة في الدقيقة 32.
ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 47 أحرز اللاعب ألون بوزورغي الهدف الثاني للأخاء، وفي الدقيقة 58 جاء هدف هبوعيل بيتح تيكفا الوحيد.
وبهذا الفوز رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 29 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري، وهو يبتعد بفارق 4 نقاط عن المركز المؤهل للبلاي أوف العلوي.
هذا، وسيستضيف أخاء الناصرة في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل كتمون القدس يوم الاثنين المقبل.
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