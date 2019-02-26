"زملاء جمال خاشقجي"... منصّة "واشنطن بوست" لتكريم أحد كُتّابها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت صحيفة واشنطن بوست، يوم الإثنين، إطلاق منصة "زملاء الصحافي (السعودي) جمال خاشقجي"، وهي بمثابة برنامج جديد للآراء العالمية؛ تكريمًا لكاتب المقال لديها، وذلك بعد أشهر من قتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وذكرت الصحيفة أن الخطوة "ستوفر منصة مستقلة للصحافيين والكتاب لإبداء وجهات نظرهم من أماكن في العالم تتعرض فيه حرية التعبير للتهديد أو القمع"، مبيّنةً أنها "اختارت هالة الدوسري، الناشطة السعودية الفائزة بجائزة (هيومن رايتس ووتش) والباحثة والكاتبة، أول زميل لجمال خاشقجي".

بدوره، قال محرر الصفحة الافتتاحية في واشنطن بوست، فريد هيات: "يشرفنا أن نشيد بحياة جمال وعمله، وبالقيم التي اهتم بها، بما فيها حقوق الإنسان، وحرية التعبير"، مضيفًا: "ويشرفنا أن هالة قبلت أن تكون أول زميل. تتمتع هالة بصوت محترم وقيادي في قضايا النساء، وسياسة الصحة، والإصلاح السياسي في عموم السعودية، ودول الخليج العربي".

وتابع: "نتطلع إلى انضمامها إلى قائمة المساهمين لدينا لتقديم وجهات نظر مختلفة ومدروسة قد لا يتمكنون من التعبير عنها في بلدانهم أو منطقتهم".

وقُتِل خاشقجي، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.