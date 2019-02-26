وزير الخارجية الإيراني يفجر مفاجأة ويعلن الاستقالة.. سيرة ذاتية

ي تطور مثير، فدر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مفاجأة اليوم (الاثنين) استقالته من منصبه على صفحته بموقع إنستغرام.

وكتب ظريف :"أعتذر لكم عن كل أوجه القصور... في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية... أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين".

الخليج 365 ينشر السيرة الذاتية لمحمد ظريف:

محمد جواد ظريف (1960) وزير الشؤون الخارجية والممثل الدائم السابق لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة.[1] اختاره حسن روحاني رئيس جمهورية إيران الإسلامية وزيراً للخارجية في 15 أغسطس 2013.

شغل جواد ظريف مناصب دولية ومحلية أخرى: مستشارًا وكبير مستشاري وزير الخارجية، ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، وعضوًا بارزًا في مبادرة حوار الحضارات، ورئيس لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة في نيو يورك، ومشاركًا بارزًا في الحوكمة العالمية، ونائبًا للشؤون الدولية في جامعة آزاد الإسلامية.

حياته

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ظريف ولِد في 7 يناير 1960 في طهران.[2][3] ووفقاً لمجلة ذا نيو ريببلك "ولِد ظريف في عائلة ثرية ومتدينة ومُحافظة سياسياً، لأب تاجر في طهران". وتلقى تعليمه في في المدرسة العلوية الخاصة في طهران.

وبقي ظريف محمياً خلال شبابه من التلفاز والراديو والصحف من قِبل والِديه. بدلا من ذلك، أصبح يتعرض للأفكار الثورية من خلال قراءة كتب علي شريعتي وصمد بهرنجي.

في سن الـ17، غادر إيران متجهاً للولايات المتحدة. حيثُ التحق بمدرسة درو التحضيرية، وهي مدرسة تحضيرية ثانوية خاصة تقع في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

ثُم درس في جامعة ولاية سان فرانسيسكو، الذي حصل على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية في عام 1981 وماجستير في نفس المجال في عام 1982.

وفي أعقاب ذلك، واصل ظريف دراسته في كلية الدراسات العليا للدراسات الدولية (تُسمى الآن كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية) في جامعة دنفر، والذي حصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية الثانية في عام 1984، وأعقب ذلك حصوله على درجة الدكتوراه في القانون الدولي والسياسة في عام 1988.[5][6] وكان عنوان أطروحته: "الدفاع الذاتي في القانون الدولي والسياسة".