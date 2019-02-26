شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة مصرية: حديث الملك سلمان يعكس استراتيجية سعودية لتحقيق الأمن العربي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)قالت عضو مجلس النواب المصري غادة عجمي، إن تأكيد خادم الحرمين الشريفين في كلمته خلال فعاليات القمة العربية الأوربية بمدينة شرم الشيخ، على محاربة الإرهاب على كافة الأصعدة بما في ذلك تجفيف منابعه الفكرية والتمويلية، يعكس استراتيجية المملكة في تحقيق الأمن لمواطنيها والدول العربية جمعاء.
ولفتت عجمي إلى حجم التقدير والاحترام اللذان يكنهما الشعب المصري للملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، وذلك نتيجة المواقف الدائم لخدمة القضايا العربية والإسلامية.
وأشارت النائبة المصرية إلى أن المملكة ومصر، قادرتان على حماية المنطقة من مخططات الهدم والتخريب، وخاصة الإرهاب الممول من الخارج والمدعوم من أطراف إقليمية مغيبة عن قضايا الأمة.
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