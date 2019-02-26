شكرا لقرائتكم لقاء خامنئي والأسد.. غياب روحاني وحضور قاسم سليماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استغرب مراقبون من عدم وجود أية شخصية سورية مرافقة لرئيس النظام السوري بشار الأسد خلال لقائه بالقادة الإيرانيين، الاثنين، ضمن زيارته لطهران.

وبدا واضحاً في الصور المتداولة عن لقاء الأسد بالمرشد الإيراني علي خامنئي، وكذلك لقائه بالرئيس الإيراني حسن روحاني، حضور قاسم سليماني، القائد الفعلي للقوات الإيرانية في سوريا. وبينما حضر سليماني لقاء الأسد وخامنئي، غاب روحاني عن اللقاء.

سليماني حضر لقاء الأسد وروحاني

من جهته، عبّر خامنئي عن "فخره" بدعم النظام السوري لأنه "دعم لجبهة المقاومة" بحسب تعبيره.

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وقال خامنئي إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر دعم سوريا حكومةً وشعباً دعماً لمحور المقاومة وتفتخر بذلك"، وذلك بالرغم من تصاعد الاحتجاجات داخل إيران ضد استمرار التدخل الإيراني في سوريا ودول المنطقة وإنفاق أموالهم على المغامرات الخارجية رغم الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد لاحظت غياب وزير الخارجية المستقيل محمد جواد ظريف عن مراسم استقبال الأسد، سواء خلال لقائه مع المرشد الأعلى علي خامنئي أو لقائه بالرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقدم ظريف، استقالته مساء الاثنين، دون توضيح الأسباب.

ونشر ظريف تدوينة عبر حسابه على موقع "انستغرام"، قائلاً: "أشكر أبناء الشعب الإيراني العزيز والشجاع في إيران والمسؤولين خلال الـ67 شهراً الماضية وأعتذر بصدق عن عدم قدرتي على مواصلة الخدمة وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة".