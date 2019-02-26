اللجنة المستقلة للانتخابات بالسنغال: إعلان النتائج المؤقتة اختصاص حصري لنا

اسماء السيد - دكار: دعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في السنغالي الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني إلى "الامتناع" عن تقديم "أي إعلان عن نتائج" الاقتراع الرئاسي الذي جرى أمس الأحد، مؤكدة أن إعلان النتائج المؤقتة اختصاص حصري للجنة الوطنية لإحصاء الأصوات.

وقالت اللجنة في بيان إنه بعد الاقتراع الرئاسي الذي جرى بشكل جيد على العموم عبر مجموع التراب السنغالي وفي الخارج، فإن فرز الأصوات يتواصل والنتائج يتم تجميعها تباعا من طرف الهيئات المخول لها ذلك قانونا.

وذكر البيان بأنه بعد الاقتراع، يتم إرسال المحاضر إلى اللجنة القطاعية لإحصاء الأصوات. "وبعد إحصاء جميع الأصوات، يتم نقل محضر هذا الأخير إلى اللجنة الوطنية لإحصاء الأصوات، والتي تعلن النتائج المؤقتة للاقتراع".

وأشارت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أنه، واستنادا لمدونة الانتخابات، فإن "إعلان النتائج المؤقتة يكون منتصف ليلة الجمعة التي تلي يوم الاقتراع على أبعد تقدير"، مضيفا أن إعلان النتائج النهائية للاقتراع هو من اختصاص المجلس الدستوري حسب ما تنص على ذلك المادة 35 من الدستور".

وكان رئيس الوزراء السنغالي، محمد بون عبد الله ديون، منسق حملة المرشح المنتهية ولايته، ماكي سال، أعلن مساء الأحد فوز الأخير بولاية ثانية بنسبة "57 في المائة على الأقل" من الأصوات في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.

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وقال ديون ، في تصريح في مقر التحالف الرئاسي (بينو بوك ياكار) في العاصمة دكار، إنه بعد معاينة النتائج المؤقتة الصادرة عن مختلف مكاتب التصويت، "يمكن أن نهنئ الرئيس ماكي سال على إعادة انتخابه".

من جانبهما، أكد المرشحان أوسمان سونكو وإدريسا سيك، أن تنظيم دور ثان للانتخابات الرئاسية "أمر حتمي" بالنظر إلى النتائج التي يتوفران عليها.

ودعي 6 ملايين و683 ألف و43 ناخبا لاختيار رئيس جديد للبلاد في إطار الاقتراع الرئاسي الحادي عشر من نوعه في تاريخ السنغال.

وتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته، ماكي سال، عن تحالف (بينو بوك ياكار)، وعيسى سال، عن حزب الوحدة والتجمع، والوزير الأول الأسبق، ادريسا سيك (تحالف رومي المعارض)، واوسمان سونكو (تحالف باستيف)، وماديكي ديانغ، وزير الخارجية الأسبق المنشق عن الحزب الديمقراطي السنغالي.