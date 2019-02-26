شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية يكشف مكاسب القمة العربية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهمية القمة العربية الأوروبية، مشيرا إلى أن القمة مهمة لأنها أول عمل مؤسسى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى، وأظهرت القمة مواقف عربية أوروبية مشتركة فى الـ 3 ملفات الهامة، "الفلسطينية وليبيا وسوريا" وهذا أيضا مرتبط بقمة دبلن وما سيكون لها انعكاس على النظرة الأوروبية للملف الفلسطينى والقمة بحثت أيضا برسائل غير مباشرة الموقف من الولايات المتحدة من قبل أوروبا فى ظل الخلاف حول الملف الإيرانى والتعامل مع 800 عنصر من داعش والتى طالب ترامب عودتهم إلى أوروبا إضافة إلى القضايا المثارة مثل إشكالية النزوح والهجرة غير الشرعية ومواجهة الإرهاب.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن القمة تهم أوروبا للبحث فى القواسم المشتركة مع الدول العربية، لافتا إلى أن هناك سياقا جديدا تشكل فيه العلاقات العربية الأوروبية من قمة شرم الشيخ.

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ولفت الدكتور طارق فهمى إلى أن أوروبا تريد أن تقول أيضا لأمريكا أن هناك بدائل وخيارات أوروبية يجب الانتباه اليها فى العلاقات المشتركة بينهما.