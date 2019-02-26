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أستاذ علوم سياسية يكشف مكاسب القمة العربية الأوروبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهمية القمة العربية الأوروبية، مشيرا إلى أن القمة مهمة لأنها أول عمل مؤسسى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى، وأظهرت القمة مواقف عربية أوروبية مشتركة فى الـ 3 ملفات الهامة، "الفلسطينية وليبيا وسوريا" وهذا أيضا مرتبط بقمة دبلن وما سيكون لها انعكاس على النظرة الأوروبية للملف الفلسطينى والقمة بحثت أيضا برسائل غير مباشرة الموقف من الولايات المتحدة من قبل أوروبا فى ظل الخلاف حول الملف الإيرانى والتعامل مع 800 عنصر من داعش والتى طالب ترامب عودتهم إلى أوروبا إضافة إلى القضايا المثارة مثل إشكالية النزوح والهجرة غير الشرعية ومواجهة الإرهاب. 

 

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن القمة تهم أوروبا للبحث فى القواسم المشتركة مع الدول العربية، لافتا إلى أن هناك سياقا جديدا تشكل فيه العلاقات العربية الأوروبية من قمة شرم الشيخ.

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ولفت الدكتور طارق فهمى إلى أن أوروبا تريد أن تقول أيضا لأمريكا أن هناك بدائل وخيارات أوروبية يجب الانتباه اليها فى العلاقات المشتركة بينهما.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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