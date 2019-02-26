شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" أصدرنا نشرة توعية للمصريين بالخارج للرد على أكاذيب الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الغباشى نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن الحزب يقوم بالرد على اللجان الإلكترونية والذباب الإخوانى على منصات التواصل الاجتماعى التى تستهدف الدولة المصرية، من خلال إعداد نشرة توعية دورية لكل الأحداث الهامة التى تمر بالوطن وظروفها ويقوم خلالها بالشرح والتحليل.

وأوضح الغباشى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن نشرة التوعية لحزب حماة الوطن تنقسم إلى قسمين الأول يتم توزيعها على مستوى امانات الحزب بالمحافظات المختلفة، وقسم آخر لأمانة المصريين بالخارج للشرح والتحليل والتوضيح.

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وتابع نائب رئيس حزب حماة الوطن، أنه فيما يخص الادعاءات التى يروجها عناصر الجماعة بشأن تنفيذ حكم الأعدام على قتلة الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، فتم الرد عليها بنشرة التوعية بأنه تم استيفاء كل درجات التقاضى واستنفاذ وقت طويل استغرق 4 سنوات كما أن القضاء المصرى نزيه ومتميز ولا يمكن التشكيك فى اجراءاته.