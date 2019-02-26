حاصباني:مخالفة البعض للنأي بالنفس وضع الحكومة بمواجهة مع المجتمع الدولي

علق نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، على القرار البريطاني بحظر حزب الله وتأثيره على عمل الحكومة اللبنانية، مشددا على "أهمية الالتزام بالبيان الوزاري للحكومة الذي ينص على مبدأ النأي بالنفس، لأننا بذلك نُحصّن الحكومة اللبنانية ونمنع سقوطها في ظل ازياد الضغوط الدولية على لبنان".

ولفت في حديث لـ"العربية.نت" إلى "أن لبريطانيا أسبابها الخاصة بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية، لكنها في الوقت نفسه داعمة أساسية للبنان وستستمر بذلك".

و استبعد حاصباني أن توقف بريطانيا مساعداتها للجيش اللبناني. وقال: "العقوبات الاقتصادية التي تُفرض على كيان لبناني تطال حتى الآن هذا الكيان فقط من دون أن تنسحب مفاعيلها إلى الحكومة اللبنانية، بدليل العقوبات الأميركية على حزب الله، إذ تطال فقط الكيانات والأشخاص المرتبطين به من دون أن تؤثّر على عمل الحكومة، وهذا الوضع ينطبق برأيي على التصنيف البريطاني لحزب الله".

واعتبر حاصبني أن من نتائج عدم التزام بعض القوى المشاركة في الحكومة بالنأي بالنفس وعدم التدخّل في شؤون الدول الخارجية، جرّ الحكومة إلى مكان يجعلها في مواجهة مع المجتمع الدولي، "وهذا هو موقفنا كقوات لبنانية داخل مجلس الوزراء"، بحسب قوله.

كما شدد على "أهمية احترام البيان الوزاري للحكومة قولاً وفعلاً، خصوصاً أننا مقبلون على ورشة إصلاحات وتطوير وإنماء في مختلف القطاعات في لبنان".