أوضحت مصادر "القوات اللبنانية" عبر صحيفة "الانباء" الكويتية أن "القوات اللبنانية" لا تطرح النأي بالنفس عن موضوع النازحين، بل المطروح هو النأي بالنفس عن الموضوع السياسي والموقف من سوريا المسألة كذبة كبيرة، فلو كان رئيس الجمهورية وكل الدولة اللبنانية والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله قادرين على اعادة النازحين لما قصروا في ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر القوات للانباء: لو كان الرئيس ونصرالله وكل الدولة قادرين على اعادة النازحين لما قصروا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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