فيوليت الصفدي: نفتخر بكل امرأة تشق طريقها بجهودها

أشارت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والمرأة فيوليت الصفدي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "نفتخر بكل امرأة تشق طريقها بجهودها، ونثمن خطوات صناع القرار نحو مزيد من الأدوار المتقدمة للنساء. ألف مبروك لسفيرة السعودية الى الولايات المتحدة الاميركية الاميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود".

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