وفاة سوري حاول دخول الاراضي اللبنانية خلسة نتيجة التعب والصقيع

وجد مواطن سوري جثة عند نقطة المصنع الحدودية، من الجهة الجنوبية الشرقية لمعبر المصنع في جبل الصويري في البقاع الغربي.

وعلى الفور حضرت عناصر مخابرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث، كما حضرت عناصر مركز الدفاع المدني في نقطة المصنع، ونقلوا الجثة الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي في زحلة.

وبعد الكشف على الجثة تبين أن المواطن السوري العشريني توفي في جبل الصويري على خط تهريب الأشخاص، حيث تم ربط الجثة بحبل وسحبها من وسط الجبل الى الطريق الرئيسية، ثم تم الابلاغ عنه.

واشارت المعلومات الى ان الضحية كان يحاول دخول الاراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير شرعية، فقضى نتيجة التعب الشديد والبرد والصقيع.