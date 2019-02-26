الميادين: مجلس الشورى الإيراني سيدرس غداً خلفيات استقالة ظريف بجلسة غير علنية

أفادت قناة "الميادين" بأن "مجلس الشورى الإيراني سيدرس غداً خلفيات استقالة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في جلسة غير علنية". وكان ظريف قد أعلن في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم استقالته من منصبه، قائلا: "اعرب عن شكري الجزيل للشعب الايراني العزيز والبطل والمسؤولين المحترمين لحلمهم طيلة 67 شهرا الماضية واقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة خدمتي متمنيا لكم الرفاهية والرفعة". فيما أفادت قناة "الحدث" بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

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