ترامب: مواطننا المحتجز في اليمن عاد لأسرته وأشكر الإمارات على الدعم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "عودة المواطن الأميركي داني بيرتش إلى أسرته بعد احتجازه في اليمن لعدة أشهر، وقدم الشكر للإمارات على المساعدة في الإفراج عنه"، مشيراً إلى أنه "يسرني أن أعلن اليوم أن داني بيرتش، مواطن الولايات المتحدة الذي احتجز كرهينة في اليمن منذ 18 شهرا عاد إلى زوجته وأطفاله".

وأضاف ترامب: "أثمن كل التثمين مساعدة الإمارات العربية المتحدة في عودة داني إلى الوطن"، مضيفا: "أن الولايات المتحدة تواصل التعاون مع الشركاء الأجانب عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية والأمنية".

يذكر أن المواطن الأميركي بيرتش كان محتجزا لدى جماعة "أنصار الله" في اليمن منذ أيلول عام 2017. وفي كانون الثاني 2018 أفرج عنه الحوثيون، وتم نقله إلى سلطنة عمان.