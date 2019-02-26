نتانياهو أمر بتنفيذ قرار يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة التابع للمسجد الأقصى

أفادت قناة كان الإسرائيلية بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يأمر بتنفيذ قرار المحكمة الاسرائيلية بإغلاق مصلى باب الرحمة التابع للمسجد الأقصى".

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