جهانغيري : اميركا باتت مهمشة سياسيا واعلاميا في حظرها ضد ايران

اعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري أن "الاميركيين باتوا في عزلة سياسية واعلامية خلال المرحلة الجديدة من الحظر الذي فرضوه على ايران"، مشيراً إلى أن "الاميركيين طرحوا بعض القضايا ضد الجمهوية الاسلامية الايرانية في مجلس الامن الدولي، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، كما اقدموا على عقد مؤتمر وارسو وذهبوا الى ميونيخ، لكنهم واجهوا كلمة 'لا' من قبل الدول الاخرى ازاء كافة محاولاتهم المناوئة هذه".

ولفت إلى أن "الاميركيين كانوا قد ادعوا بانهم قادرون على تصفير مبيعات النفط الايراني خلال اكتوبر الماضي، لكنهم فشلوا في تحقيق ما كانوا يرمون اليه"، مؤكداً "أننا استطعنا ان نحل قسما كبيرا من مشاكلنا عبر الاستناد الى طاقاتنا الذاتية"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ المسؤولين تدابير مناسبة لحل المشاكل العالقة، ومواجهة ظروف الحظر والالتفاف عليه بما يشمل كافة المجالات على صعيد التعاون الدولي مع الجمهورية الاسلامية ومنها التحويلات المالية والمصرفية وبيع النفط والنقل البحري والتامين".

وأشار إلى أنه "ينبغي ادراج موضوع حلّ القضايا الاساسية الجادة التي واجهت الشعب وتسببت في معاناته، على سلّم الاعمال، وتظافر الجهود نحو البحث عن حلول كفيلة بإزالة هذه المعضلات من البلاد".