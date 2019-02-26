مرشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر: الأوضاع في البلاد محرجة

لفت المرشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر اللواء المتقاعد علي غديري، إلى أن "الأوضاع في الجزائر محرجة لأن الأزمة تجاوزت حدودها"، مشيراً إلى انه "للأزمة في الجزائر أبعادا اقتصادية واجتماعية وسياسية"، مضيفاً: "الشعب الجزائري فقد الأمل في النظام وفي الدولة".

وأفاد بأن "الجزائر قبل أن تكون بلد أزمات، هي بلد خيرات"، مشيراً إلى أن "السياسة المنتهجة من النظام هي التي جعلت من الجزائر بلدا يعاني من أزمة وأصبح اليأس هو العامل المشترك بين الجزائريين".

وأشار إلى أن "النظام الجزائري الحالي يتميز بالمحسوبية والرشوة والسياسة الاقصادية المفتقدة لأضعف قواعد المعاصرة التي كان من الممكن أن تجعل الجزائر قدوة للبلدان الأخرى"، مؤكداً أن "برنامجه يعتمد على القطيعة مع هذه الممارسات التي أوصلت الجزائر لمرحلة اليأس".