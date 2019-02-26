كوبا تقر دستورًا جديدًا لها بنسبة تأييد بلغت 87%

محمد اسماعيل - القاهرة - هافانا (أ ش أ) أعلنت السلطات الكوبية، الموافقة على دستور جديد للبلاد، بعدما بلغت نسبة التأييد له بين المصوتين 87%.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الإثنين، عن مسؤولي اللجنة الانتخابية الوطنية في كوبا قولهم إن أكثر من 7 ملايين مواطن صوتوا أمس الأحد على دستور جديد للبلاد يحافظ على نظام الحزب الاشتراكي الواحد والاقتصاد الموجه مركزيًا، وفي نفس الوقت يُحدث نصوصًا تتعلق بالانتخابات والمالية.

وأوضحت الشبكة أن أكثر من 6 ملايين شخص من المصوتين وافقوا على الميثاق الدستوري الجديد بينما صوت أكثر من 706 ألف شخص ضده.

يُشار إلى أن الدستور الحالي لكوبا يعود لعام 1976 عندما وافق 97.7% من نسبة الم

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