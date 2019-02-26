بالصور| العريش تستضيف ملتقى شباب المحافظات الحدودية

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم

أكد إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء، أن مدينة العريش تستضيف ملتقى شباب المحافظات الحدودية على مدار 4 أيام في إطار البرنامج التدريبي الذي يستهدف 50 شابًا وفتاة.

وتابع "عبد الوهاب" أن الملتقى يتضمن ندوات دينية ومحاضرات للتنمية البشرية ولقاءات حوارية، ويناقش التحديات التي تواجه الأمن القومي والتواصل الفعال، بجانب الحفلات الفنية.

من جانبه قال العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، خلال لقاءه بشباب الملتقى إن القيادة السياسية حريصة على تنمية وتعمير سيناء، من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في شتي القطاعات علي أرض المحافظة.

وأشار "الغندور" إلي أنه يجري حاليًا إحلال وتجديد شبكة المياه في مدينة العريش بتكلفة تبلغ نحو 886 مليون جنيه، بجانب إنشاء محطة تحلية لمياه البحر في العريش بتكلفة 97 مليون دولار، بطاقة 300 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، لخدمة مناطق العريش والشيخ زويد ورفح، بجانب إنشاء خط كهرباء لمدينة الشيخ زويد بجهد 22 كيلو فولت.

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