محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم

أكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سيناء استهدفت 33 ألف و788 طفلًا وطفلة في اليوم الأول لها.

وأضاف أن إجمالي الأطفال المستهدفين في المحافظة 52 ألف و107 طفلًا، موضحًا أن اليوم الأول من الحملة حقق نسبة بلغت 65% على مستوي مدن المحافظة.

وتابع أن الحملة تستمر لمدة 4 أيام تحت شعار "سعادتنا سر أسرتنا"، لافتًا إلى أن التطعيم مجاني ومتوافر بجميع المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية، وجرى تخصيص فريق طبي متحرك لاستهداف الأطفال في المناطق النائية.

كانت هذه تفاصيل خبر تطعيم 33 ألف طفل ضد "الشلل" خلال أول أيام الحملة بشمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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