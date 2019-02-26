رئيس المفوضيّة الأوروبيّة يقطع كلمته بقمّة شرم الشيخ لمهاتفة زوجته

تعرض رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر اليوم، الإثنين 25 فيفري 2019، لموقف طريف عقب قطع كلمته بمؤتمر صحفي للقمة العربية الأوروبية، لمهاتفة زوجته.

وبث التلفزيون الحكومي بمصر وفضائيات خاصة لقطات تظهر يونكر وهو يتحدث بالمؤتمر الصحفي في ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية، بمنتجع شرم الشيخ، بجواره الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأثناء الكلمة، رنّ هاتف يونكر ليتوقف عن كلمته ويرد على الهواء، قبل أن يخبر المتواجدين بالمؤتمر الصحفي بأنها زوجته ولا يستطيع أن يتجاهلها، وفق الترجمة الفورية التي نقلت بالمؤتمر.

وأدى هذا الموقف إلى ضحك الحاضرين من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام وتدخل أبو الغيط، بإلقاء كلمة لتجاوز الموقف.

ومساء الأحد، إنطلقت أول قمة عربية أوروبية بشرم الشيخ، وسط إدانات دولية واسعة النطاق لتنفيذ القاهرة إعدامات متتالية بحق معارضين، وغياب نصف قادة وزعماء الدول العربية، مقابل حضور أوروبي واسع.