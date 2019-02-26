تعرض رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر اليوم، الإثنين 25 فيفري 2019، لموقف طريف عقب قطع كلمته بمؤتمر صحفي للقمة العربية الأوروبية، لمهاتفة زوجته.
وبث التلفزيون الحكومي بمصر وفضائيات خاصة لقطات تظهر يونكر وهو يتحدث بالمؤتمر الصحفي في ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية، بمنتجع شرم الشيخ، بجواره الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأثناء الكلمة، رنّ هاتف يونكر ليتوقف عن كلمته ويرد على الهواء، قبل أن يخبر المتواجدين بالمؤتمر الصحفي بأنها زوجته ولا يستطيع أن يتجاهلها، وفق الترجمة الفورية التي نقلت بالمؤتمر.
وأدى هذا الموقف إلى ضحك الحاضرين من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام وتدخل أبو الغيط، بإلقاء كلمة لتجاوز الموقف.
ومساء الأحد، إنطلقت أول قمة عربية أوروبية بشرم الشيخ، وسط إدانات دولية واسعة النطاق لتنفيذ القاهرة إعدامات متتالية بحق معارضين، وغياب نصف قادة وزعماء الدول العربية، مقابل حضور أوروبي واسع.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المفوضيّة الأوروبيّة يقطع كلمته بقمّة شرم الشيخ لمهاتفة زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.