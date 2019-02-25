بريطانيا تقدم 200 مليون جنيه إسترليني إلى اليمن

لندن (وكالات)

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن المملكة المتحدة ستعزز الدعم الإنساني المقدم لمساعدة الملايين في اليمن. وقالت الحكومة البريطانية في بيان أمس: إن المعونات البريطانية الجديدة البالغة 200 مليون جنيه إسترليني سوف توفر الغذاء لملايين الناس، والمياه لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، وبهذا الإعلان الجديد يرتفع ما رصدته بريطانيا منذ اندلاع الحرب قبل 4 سنوات إلى 770 مليون جنيه إسترليني. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت: «يعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وملايين الناس يقتربون من حد المجاعة في كل يوم يستمر فيه الصراع، والحزمة المقدمة من المملكة المتحدة ستساعد في إطعام الملايين من اليمنيين الذين يواجهون حالة مستمرة من عدم اليقين بشأن موعد وجبتهم التالية». واستدرك قائلاً: «لكن المساعدات وحدها لا تكفي، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لدعم عملية السلام بقيادة الأمم المتحدة، والسبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة ومعاناة اليمنيين هو أن يتفق كلا الجانبين على تسوية سياسية». وتشتمل حزمة المساعدات البريطانية الجديدة على تقديم أموال نقدية وقسائم يستفيد منها 3.8 مليون من اليمنيين المحتاجين في أنحاء اليمن ليتمكنوا من شراء الغذاء، وفحص ومعالجة 20 ألف طفل وتوفير إمدادات المياه وسبل النظافة الشخصية.