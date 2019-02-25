الحوثيون ينتحرون على أطراف «كُشَر» والمدنيون أبرز ضحاياهم

بسام عبد السلام (عدن، صنعاء)

لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مصرعهم، وجُرح آخرون بينهم قيادات ميدانية، أمس، في مواجهات مع قبائل حجور في مديرية «كشر» بمحافظة حجة. وسقط عدد من القيادات الميدانية للميليشيات وعناصرها قتلى وجرحى، ومن بين القتلى القيادي الحوثي المدعو عبدربه عايض هراش، نجل الشيخ المتحوث عايض هراش، من أبرز مشايخ مديرية ‎«خارف» بمحافظة ‎عمران، المحاذية لمديرية كشر بمحافظة حجة.

كما جرح القيادي الحوثي مالك مرشد جبة المكنى «أبو مالك»، أحد متحوثي مديرية «وشحة»، في غارة جوية لمقاتلات التحالف مساء أمس الأول، استهدفته مع مرافقيه على متن أحد الأطقم التابعة للميليشيات، في قرية «الحوج» شرق «العبيسة»، سقطوا قتلى وجرحى.

ونفذت طائرات التحالف سلسلة غارات استهدفت مواقع عدة للحوثيين، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. واستهدفت المقاتلات رتلاً للميليشيات في «حصن موسى» غربي كشر، كما استهدفت تجمعاً للميليشيات في منطقتي «الواسط» و«الجوه» في عزلة «العبيسة» شرقي كُشر. فيما استهدفت مقاتلات التحالف عربة عسكرية محملة بالذخائر والمسلحين الحوثيين شرقي «المندلة»، ما أسفر عن تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها، وعقب فشل الميليشيات في اقتحام مناطق القبائل المحاصرة من كل الاتجاهات على مدى أكثر من أسبوعين، لجأت إلى تكثيف القصف بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع رجال القبائل والقرى السكنية.

وكشف مصدر حقوقي يمني، أمس، عن مقتل وجرح 105 مدنيين، جراء الهجوم العنيف الذي تشنه الميليشيات على قبائل حجور. وأوضح المصدر الذي يعمل في توثيق ورصد الأوضاع الإنسانية في المديرية المحاصرة من قِبل الحوثيين، أن المدنيين من الأطفال والنساء هم الأكثر تضرراً منذ بدء الهجوم الإرهابي على قبائل «حجور» مطلع الشهر الجاري.

وأشار إلى أن عدد الضحايا من المدنيين وصل إلى 105 ما بين قتيل وجريح، بينما تسبب القصف المكثف في تشريد نحو 900 أسرة، أي ما يقارب 5 آلاف شخص نزحوا إلى مناطق «قارة ووشحة ومستبأ» في ظروف إنسانية صعبة للغاية.