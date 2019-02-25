35 قتيلاً من "الشباب" الصومالية في غارة أميركية

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا مقتل 35 من مسلحي حركة الشباب في غارة أميركية على الصومال.

وقالت واشنطن في بيان إن الغارة التي استهدفت منطقة وسط إقليم هيران، الذي يقع وسط الصومال، أمس الأحد، "عرقلت محاولة حركة الشباب لتجميع قواتها".

وتشارك القوات الأميركية مع قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الوطني الصومالية في عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في الصومال التي مزقتها الصراعات.

وتسعى حركة الشباب إلى إقامة دولة في الصومال، وتشن هجمات بشكل منتظم على المنشآت الحكومية والفنادق والمطاعم.

والحركة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.